ВСУ нанесли массированный удар по району Запорожской АЭС

Массированный артиллерийский удар нанесли ВСУ по селу Водяное поблизости от Запорожской АЭС. Зафиксировано не менее десяти прилетов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

В пресс-службе атомной станции, в свою очередь, заявили, что украинские войска атаковали беспилотниками крышу корпуса учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС. В здании находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал, критических разрушений нет.

По данным Рогова, помимо Водяного, под удар ВСУ также попали город Каменка-Днепровская и село Великая Знаменка, расположенные ниже по течению Днепра. Основная цель противника при обстрелах Водяного и других населенных пунктов - дома местных мирных жителей, передает РИА Новости.