Светлана Пермякова откровенно о проблемах с дочерью-подростком: "Это больной вопрос"

Светлана Пермякова стала гостьей шоу Татьяны Устиновой "Мой герой". В откровенной беседе актриса рассказала, как справляется с дочерью-подростком. Варе уже 13 лет. Девочка появилась на свет во время романа Светланы с Максимом Скрябиным, который моложе артистки на 18 лет.

Ведущая поинтересовалась у звезды "Интернов", берет ли она с собой дочь в командировки. Оказывается, несколько лет назад у Пермяковой были из-за этого трудности, но сейчас уже все в прошлом.

"Такой болезненный вопрос. Когда мы между собой начинаем говорить… Я говорю, мы, актёры, мамы и папы, ну, в основном, мамы, те, кто работающие мамы, - мы ненормальные родители. Соответственно, дети у нас тоже ненормальные. Они выросли в этой атмосфере, но это вынужденная атмосфера, понимаете? Сейчас уже Варя осознанно это понимает, она уже это принимает, она ждёт. И ей нравится даже, когда я уезжаю: "Ты когда уже уедешь? Когда ты приедешь?" Она уже это ждёт. Тем более, она такой интроверт у меня, они с папой. Ей нравится находиться в уединённом состоянии: мыслить, созерцать, рисовать. Поэтому, когда я уезжаю, Варя уже может оставаться одна. День-два она одна. Но не одна, потому что папа, Максим, обязательно здесь", — призналась Светлана.

По словам Пермяковой, ей чудом удалось без серьезных проблем пережить начало переходного возраста дочери. Артистка сделала все, чтобы сохранить доверие ребенка. Но без проблем не обошлось.

"У нас прошлый год был очень трудный. Там как раз вот эти качели гормональные, которые только можно сделать, у нас всё присутствовало. Я максимально старалась быть с ней. В любом случае, едем в школу, в хорошем настроении встали. Подъезжаем к школе - у неё слёзы в три ручья, у неё истерика. "Не пойду". "Почему? Что?" И я понимаю, что я как мама, я не могу её сейчас выпихнуть из машины: "Иди, всё, иди! Мы учились, и ты иди учись". Я понимаю, что я совершу такое предательство дочери, если я сейчас её не услышу. Ну что... Я говорю: "Варь, ну давай, едем домой". Всё, вот только отъезжаю… Что это? Манипуляция? Не знаю, как это объяснить. Слёзы высохли. Едем, песенку поём. Я думаю: "Так, ладно, хорошо. Второй раз, думаю, я уже не пойду". Хотя Макс говорит: "Да она из тебя верёвки вьёт, ты идёшь на эти её манипуляции постоянно…"" - рассказала Светлана.