Ирина Розанова откровенно о своих романах: "Я уходила, но не бросала"

Актриса Ирина Розанова стала новой гостьей программы Светланы Бондарчук "Света вокруг света". Было затронуто несколько тем, в том числе разговор зашел и о личной жизни артистки. Не секрет, что Ирина Розанова всегда нравилась мужчинам. Несмотря на то, что она предпочитала не афишировать свои отношения, о некоторых публика все равно знает.

Так, актриса была замужем за режиссером Евгением Каменьковичем. Затем у нее случился яркий роман с Дмитрием Месхиевым. Не устояли перед обаянием актрисы продюсер Тимур Вайнштейн, оператор Григорий Беленький и постановщик Бахтиер Худойназаров. Интересно, что с каждым из них Розанова умудрилась расстаться без обид.

"Ну, я вообще не понимаю, как в нашем коллективе не общаться. Бывают обидные ситуации. Но, во-первых, мы все творческие люди. Мы кровосмесились уже так все! Мне нравится, когда люди соединяются в других отношениях и все равно держат связь. Это твоя жизнь! Я ни от чего не отказываюсь! Если бы не было одного, второго, третьего, я была бы другая. Я уходила, но не бросала", - подчеркнула Ирина Розанова.

В этом году актриса отметит 64-летие, но кто даст?! Она тщательно следит за собой, но успевает еще и активно работать. Однако о чем действительно переживает артистка, так это о том, что так и не родила ребенка. Розанова призналась, что это ее "больная тема". Однако она с удовольствием проводит время с детьми своего брата, которые уже сделали ее бабушкой. В них артистка души не чает.