Военные корабли и самолеты польских вооруженных сил задействованы в операции против танкера, идущего в нейтральных водах Балтики. В Варшаве решили, что судно может быть каким-то образом "связано с Россией".

Как заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, военные наблюдали танкер, который недавно появился в списке судов "теневого флота". Судно, по словам польского министра, выполняло подозрительные маневры. Однако, на чем основано подозрение, Косиняк-Камыш не уточнил.

При этом уточняется, что танкер находился не в польских территориальных водах, но над энергетическими кабелями. В российском МИД ранее заявили, что измышления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти. Кроме того, Запад пытается произвольно ограничить судоходство в акватории, передает РИА Новости.