Киевскому режиму придется изменить состав своей переговорной группы для работы над меморандумом о будущем мирном договоре с Россией. Такое мнение высказал в среду, 21 мая, источник, близкий к переговорам в Стамбуле по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как пояснил собеседник ТАСС, в нынешней украинской делегации "явно не хватает политиков", поэтому "встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров".

Источник предположил, что претендовать на эту функцию может глава офиса предводителя киевского режима Андрей Ермак, а также представители силовых структур — например, бывший министр обороны Украины Алексей Резников, которого считают конфидентом Ермака. Вместе с тем "европейцы могут настаивать на "своих", плюс возможно американское влияние".

В конечном счете "из этого выбора креатур будут пытаться собрать некое чудовище Франкенштейна", резюмировал собеседник агентства.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые российско-украинские переговоры по мирному урегулированию конфликта. Киев представляли, в частности, первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, заместитель руководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко. Руководил украинской делегацией министр обороны Рустем Умеров.

Вскоре после этого выяснилось, что двое участников делегации Украины в Стамбуле покинули своих коллег, не попрощавшись: переводчик Олег Головко и помощник-секретарь сбежали прямо во время переговоров с делегацией России Военкор Юрий Котенок заявил, что они осознали удручающие перспективы киевского режима и предпочли улизнуть в Болгарию.