Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недовольна деятельностью Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам. Каю Каллас отстранили от процесса подготовки документов в сфере обороны ЕС, сообщили в Службе внешней разведки России.

В сообщении уточняется, что евродипломата Каллас отстранили от стратегического планирования. По данным СВР, многие чиновники в кулуарах Еврокомиссии с раздражением жалуются на абсолютную некомпетентность Верховного представителя ЕС.

В Брюсселе признали, что ошиблись с назначением Каллас на высокую должность. В Еврокомиссии начинают понимать, что "неуемная эстонка" так и не смогла выстроить рабочие отношения с лидерами большинства стран — участниц ЕС. В Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют ее в чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам, передает ТАСС.