СВР сообщила об отстранении Каллас от вопросов обороны ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен недовольна деятельностью Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам. Каю Каллас отстранили от процесса подготовки документов в сфере обороны ЕС, сообщили в Службе внешней разведки России.

В сообщении уточняется, что евродипломата Каллас отстранили от стратегического планирования. По данным СВР, многие чиновники в кулуарах Еврокомиссии с раздражением жалуются на абсолютную некомпетентность Верховного представителя ЕС.

В Брюсселе признали, что ошиблись с назначением Каллас на высокую должность. В Еврокомиссии начинают понимать, что "неуемная эстонка" так и не смогла выстроить рабочие отношения с лидерами большинства стран — участниц ЕС. В Брюсселе и столицах ведущих государств Евросоюза почти открыто обвиняют ее в чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам, передает ТАСС.