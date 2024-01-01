Женю Медведеву предупредили, что она может никогда не выйти замуж

Новым героем программы Евгении Медведевой "БеС Комментариев" стал известный в Сети психолог Марк Бартон. Именно он сказал прославленной фигуристке, что она может никогда не выйти замуж после того, как та говорила о мужчине, с которым можно быть "впереди или рядом".

Вначале Марк Бартон уточнил у Жени Медведевой, замужем ли она. Когда фигуристка ответила отрицательно, психолог сказал: "Вы будете так упираться, то точно не выйдете замуж в ближайшее время. Либо найдете себе не того, кого надо".

Марк Бартон уточнил, что женщина должна быть "за мужем", потому что у нее нет "гарантий безопасности для самой себя". Однако, считает психолог, спортсменка вряд ли выйдет замуж, если будет продолжать думать, что ей следует быть впереди или рядом с мужчиной.

"Мне кажется, я сегодня не усну. Я буду очень много думать..." - ответила собеседнику Евгения Медведева.

Кстати, детали своей личной жизни спортсменка предпочитает не афишировать. Отметим, что в конце 2024 года стало известно, что Евгения Медведева рассталась со своим возлюбленным, фигуристом Дмитрием Чигиревым, после двух лет отношений.