Собянин сообщил о новом сбитом дроне, который летел на Москву

Сегодня, 21 мая, силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, с 11.30 до 15.00 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских дрона, передает Минобороны. В частности, 15 – над Орловской областью, семь – над Курской областью, шесть – над Тульской областью, три – над Московским регионом, два – над Рязанской областью, один – над Брянской областью.

Напомним, что накануне вечером, 20 мая, Министерство обороны России сообщило, что при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" нанесен удар по в лагерю подготовки спецназа близ города Шостка в Сумской области. Уничтожены до 70 украинских военных, в том числе, 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и до 10 единиц автомобильной техники.