Огонь уничтожил семь зданий на территории детского лагеря "Огонек"

Открытое горение на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае ликвидировано. Огонь успел уничтожить семь строений, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным МЧС, на которые ссылается агентство ТАСС, огнеборцам удалось отстоять три здания. В результате пожара один из корпусов лагеря полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на территории детского лагеря "Огонек" в районе населенного пункта Маккавеево. Тушение осложняла сухая и ветреная погода. С огнем боролись 50 пожарных, использовано 11 единиц техники.