Муцениеце наладила связь с сыном, который живет с Прилучным

Сегодня, 21 мая, состоялось очередное судебное заседание по делу об определении места жительства сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофея. Напомним, что с лета прошлого года мальчик живет с отцом, хотя после того, как актеры развелись, он воспитывался матерью. Однако на каникулы Тимофей отправился к Павлу Прилучному, с тех пор он так с ним и находится. Агата Муцениеце же пыталась вернуть сына, но пока ей это так и не удалось.

Суд длится уже несколько месяцев, и точка в этом деле так и не поставлена. На очередном судебном заседании были представлены доказательства, что Тимофей самостоятельно принял решение жить с отцом. После суда, который, к слову, длился порядка шести часов, адвокат Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что Агата Муцениеце смирилась с тем, что сын выбрал жить с отцом, передает Woman.ru.

"Агата, как я полагаю, не возражает против проживания Тимофея с отцом. По крайней мере, процессуально", - объявила она.

Также Даниелова сообщила, что Агата Муцениеце общается с наследником. "Агата с сыном на связи в данный момент, они переписываются, только у мамы почему-то нет инициативы по поводу встреч", - недоумевает защитница Прилучного.

Сообщается, что следующее судебное заседание состоится в конце июня.