Политолог Безпалько: Трамп не может просто так выйти из украинского кризиса

Как понять высказывания в западных СМИ о том, что Дональд Трамп готов "умыть руки" в украинском конфликте? Пойдет ли Вашингтон на полное сворачивание помощи киевскому режиму? И способны ли европейские страны нарастить производство вооружений для покрытия запросов украинских военных?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Трамп стремится избавиться от Украины в своей повестке, но сделать это так, чтобы его не могли обвинить в предательстве интересов США. Несмотря на все его сенсационные заявления о том, что он присоединит Канаду и Гренландию, поставит под контроль Панамский канал, он не может просто так выйти из украинского кризиса. Ему нужно что-то. Ведь заключенная им ресурсная сделка - на самом деле ни о чем. Это элемент игры", - отметил эксперт.

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