ПВО сбила 37 украинских БПЛА над российскими регионами

Российская ПВО в среду вечером уничтожила и перехватила 37 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Между тем мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что отражена атака шести летевших на Москву беспилотников.

"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву", – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в период с 17:00 до 19:00 было сбито 14 вражеских БПЛА.