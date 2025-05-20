Вскрылись наполеоновские планы Макрона в отношении России

Президент Франции Эмануэль Макрон в последние месяцы стал наиболее ярым и недвусмысленным сторонником эскалации конфликта на Украине. Он отрицает смысл любых дипломатических попыток достичь соглашения по украинскому вопросу. Кроме того, Макрон практически открыто призывает к созданию угрозы пересечения порога ядерной эскалации, говоря о размещении ядерных боеголовок в странах Центральной Европы, пишет польский политик Матеуш Пискорский в статье для портала Mysl Polska.

Автор предупреждает: Европа под руководством человека, который явно видит себя современным геополитическим воплощением Наполеона. И Макрон уверенно ведет ее в пропасть.

Президент Франции в начале марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Европы. В связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза. Он отметил, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.