Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по украинским тылам. Приходят сообщения о взрывах в Николаеве, Харькове, Павлограде, подконтрольном Киеву Херсоне. Воздушная тревога объявлена еще в четырех регионах.

По тылам противника на красноармейском направлении работают артиллеристы группировки "Центр". Высокоточный удар нанесен из РСЗО "Торнадо-С" с расстояния в 100 километров. Целью стал пункт временной дислокации ВСУ, где, по данным нашей разведки, проходило сосредоточение живой силы и техники боевиков. Неприятель в этом квадрате был полностью уничтожен.

На южнодонецком направлении танкисты группировки "Восток" сорвали попытку контратаки ВСУ. Экипажи нанесли сокрушительный удар по укрепрайону противника рядом с поселком Отрадное. Радикалы подтягивали резервы и готовились выдвинуться к передовой, когда их накрыл плотный огонь наших орудий. Планы врага рухнули, а российские штурмовики улучшили положение на линии соприкосновения.

А морские пехотинцы группировки "Север" вывезли из курского приграничья трофейную технику - в том числе иностранного производства. Она была захвачена во время боев при освобождении населенных пунктов.