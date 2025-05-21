Умерла актриса и режиссер Надежда Репина

Режиссер, актриса Надежда Репина умерла в возрасте 78 лет. Печальную новость сообщили в Союзе кинематографистов. Причина смерти пока не называется.

Напомним, что Надежда Репина прославилась как актриса. Она снималась в таких фильмах как "Служебный роман" и "По семейным обстоятельствам". Кроме того, Репина проявила себя в качестве сценариста и режиссера. Так, она сняла более 70 сюжетов для киножурнала "Ералаш". В нем Надежда Репина проработала с 1995 по 2013 годы.

В 2010 году она была удостоена премии правительства Российской Федерации в области культуры, передает "МК".

Интересно, что Надежда Репина стала прообразом главной героини фильма "Зимняя вишня". Об этом она сообщила в своей книге "Все к лучшему". Репина рассказала, что в основу сценария Владимира Валуцкого легли именно их отношения.