США отказались решать проблемы всего мира

В мире происходит много ужасающего, множество достойных поводов для вмешательства Соединенных Штатов, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. В то же время, подчеркнул глава госдепартамента, США не могут решить все мировые проблемы.

Как заявил Рубио на бюджетных слушаниях в профильном комитете палаты представителей, Вашингтон решил сохранять приоритет на национальных интересах. По его словам, любое действие правительства, каждый потраченный доллар должны приносить заметную пользу людям.

Глава госдепа отметил: идеальный вариант – когда выполнены все три пункта: делать страну безопасней, сильней и преуспевающей. При этом США не могут себе позволить сохранение многих программ иностранной помощи, передает РИА Новости.