Кейт Миддлтон и принц Уильям из последних сил демонстрируют семейное счастье

Принц Уильям и Кейт Миддлтон вышли в свет. Вместе с герцогами Эдинбургскими они посетили ежегодную летнюю садовую вечеринку в Букингемском дворце. Для престижного мероприятия принцесса Кэтрин выбрала желтое платье пастельного оттенка, которое дополнила шляпкой в тон. Завершил образ скромный клатч.

В ходе общения с гостями Кейт Миддлтон и принц Уильям демонстрировали дружелюбие, причем они обращались друг с другом тоже очень трогательно и нежно. Однако в Сети ходят слухи, что супруги из последних сил пытаются быть на публике милыми и влюбленными. Говорят, будто Кейт и Уильям на грани развода.

Дескать, не просто так некоторое время назад принц нанял адвокатов, которые защищали его мать, принцессу Диану, во время развода. Народ теряется в догадках, для чего наследнику престола понадобились юристы.

О том, что в отношениях Кэтрин и Уильяма проблемы, ранее говорила невестка принца Меган Маркл. Так, в интервью Опре Уинфри жена принца Гарри с обидой заявила, что ее "бросали на съедение папарацци", чтобы отвлечь внимание от проблем Кейт и Уильяма.

Меж тем говорят, что семейная жизнь самой Меган Маркл тоже не ладится. Ходят слухи, что малоизвестной американской актрисе не нравятся скромные заработки мужа. Она-то думала, что, раз вышла замуж за принца, то будет купаться в деньгах, но этого не случилось.