Представлены новые герои СВО

Стало известно о новых подвигах российских военных.

Рядовой Василий Демшин с подчиненными неожиданно атаковал позиции радикалов. В ходе боя Василий оказал первую помощь раненым и организовал их эвакуацию. Штурмовики под командованием Демшина смогли без потерь взять опорник неприятеля и удерживали рубеж до подхода основных сил.

Гвардии рядовой Даниил Соловьев, оборудуя скрытую огневую точку, засек вражеский дрон-разведчик и уничтожил его из стрелкового оружия, не допустив обнаружения наших позиций. Личный состав и техника были сохранены.