Россиянам объяснили необходимость отключений мобильного интернета

Отключение мобильного интернета – необходимая мера во время атак беспилотников. Аппараты утрачивают возможность позиционирования и нанесения ударов по жилым домам и объектам инфраструктуры, они просто теряются, пояснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Как сказал эксперт в беседе с "Лентой.ру", принятые меры не дают дронам возможность получать и передавать цифровые данные. Он добавил, что технологии постоянно развиваются. Беспилотники не так давно научились ориентироваться с использованием мобильного интернета. Дроны могут снимать необходимые данные буквально с вышек, которые передают интернет-сигнал, поэтому теперь их тоже начали глушить, сказал полковник.

21 мая мобильный интернет временно отключили в Липецкой области. Также связь переставала работать в некоторых городах Подмосковья – в частности, в Балашихе, Клину и Королеве. Это было сделано в целях безопасности.