Мишустин обсудил реализацию национальных проектов "Демография" и "Семья"

Реализацию национальных проектов "Демография" и "Семья" обсудил сегодня Михаил Мишустин с главой Социального фонда. Сергей Чирков доложил: ежегодно единое пособие для семей с детьми в нашей стране получают более 10 миллионов человек.

На эти выплаты предусмотрено 2,3 триллиона рублей. Речь шла и о такой важной мере поддержке как материнский капитал. С начала реализации программы выдано почти 15 миллионов сертификатов, сообщил Чирков.

На встрече обсудили и развитие цифровой инфраструктуры Социального фонда. Ещё одна важная тема - курортное лечение и реабилитация участников СВО. Теперь бойцы могут восстанавливаться в 12 санаториях Социального фонда.

По поручению президента мы ввели возможность реабилитации в санаториях для участников специальной военной операции. Они могут с этого года обращаться – как ветераны боевых действий, так и демобилизованные – за такой услугой", - отметил Мишустин.