Певице Пелагее разрешили увезти дочь из России

Несколько месяцев назад бывший муж певицы Пелагеи, хоккеист Иван Телегин, запретил ей вывозить их дочь за границу. Один раз девочку буквально сняли с рейса, в другой — она осталась без новогодних каникул. Дело дошло до суда.

Сегодня, 21 мая, состоялось заседание по кассационной жалобе Пелагеи и ее адвоката Филиппа Рябченко, в которой они потребовали отменить запрет на выезд ребенка за границу. Как передает Starhit, артистка выиграла кассацию, теперь дело снова вернули в апелляционную инстанцию.

"Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил ее отец", - сообщил адвокат Пелагеи.

Однако он подчеркнул, что это не конец истории. Пелагее вскоре предстоит снова судиться с Иваном Телегиным, который, как утверждает адвокат певицы, уклоняется от уплаты алиментов на ребенка.

Напомним, Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись в 2020 году, но продолжают судиться из-за алиментов и совместного имущества. Спортсмен задолжал бывшей жене крупную сумму. Сообщается, что от Никулинского районного суда пришел исполнительный лист на пять миллионов 815 тысяч 131 рубль. При этом старая задолженность хоккеиста в 66 миллионов рублей, так и "висит" непогашенной.