Врач: Джо Байдену осталось жить менее двух лет

На днях стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена обнаружена агрессивная форма рака простаты. Недавно бывший американский лидер прошел медицинский осмотр в связи с проблемами при мочеиспускании. Именно тогда врачи диагностировали смертельно опасное онкологическое заболевание и даже нашли метастазы в кости.

Рак оценен по шкале Глисона по девятибалльной шкале, пятая группа. Однако 82-летний Джо Байден не намерен сдаваться. В настоящее время семья политика и он сам обсуждают возможные варианты лечения с врачами. В пресс-службе Байдена заверили, что медики настроены оптимистично и считают возможным эффективное лечение.

Однако экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон в интервью Washington Free Beacon высказал мнение, что Джо Байдену осталось жить менее двух лет. И это еще самый оптимистичный прогноз.

"Это не моя специализация, но я поговорил с несколькими урологами с тех пор, как это стало известно, и все они в один голос твердят, что, знаете, ему осталось от 12 до 18 месяцев", - заявил Джексон. По словам медика, заболевание Байдена "зашло слишком далеко".

Отметим, что состояние здоровья и работоспособность бывшего президента США регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.