США признались в подготовке действий против правительства Грузии

Белый дом изучает возможные шаги против правительства Грузии. Администрации Трампа предстоит решить, отвечает ли национальным интересам США наличие антиамериканского правительства, управляющего важной частью мира, заявил глава госдепа Марко Рубио.

Если в Белом доме определят угрозу национальным интересам, то примут соответствующие меры, чтобы Тбилиси понес издержки, сказал госсекретарь на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса. Уточнять, какие именно шаги Вашингтон может предпринять, Рубио не стал: он отметил, что вопрос находится на рассмотрении.

Отношения Тбилиси и Вашингтона обострились в 2024 году. Тогда грузинские власти приняли закон об иностранных агентах. Госдепартамент США приостановил стратегическое партнерство с республикой после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке переговоров о вступлении в Евросоюз, передает ТАСС.