Начиная с 17.06 по 19.12 часов по московскому времени, мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале сообщил о том, что успешно сбиты 14 вражеских беспилотников. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.

Ранее глава Минобороны поставил новые задачи российским военнослужащим в зоне специальной военной операции. Андрей Белоусов проинспектировал группировку ВС России "Центр". Министр обороны вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки, проявившим отвагу, мужество и героизм.

Меж тем российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры аэродрома ВСУ и склад боеприпасов. Уничтожен цех производства беспилотных летательных аппаратов. Нанесены удары по пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

19 мая подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Марьино Сумской области. Кроме того, в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новооленовка в ДНР.