Подразделения ВС России пересекли границу Днепропетровской области

Российский триколор водружен на границе Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. Проволочное заграждение прорвали подразделения группировки российских войск "Центр".

Как сообщил в Telegram Владимир Соловьев, первой на границу Днепропетровской области у ДНР вышла 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия группировки войск "Центр". В сети появились первые кадры с места событий.

Камера засняла, как российские военнослужащие водрузили флаг у колючей проволоки на границе, а бронемашина уничтожила препятствие. Детали продвижения ВС России пока не сообщаются.