Актриса Жанна Эппле осталась одна

У Жанны Эппле есть двое взрослых сыновей. Однако они живут вдалеке от нее. Старший - в Израиле, а младший - в Ярославле. Известная артистка, у которой нет в настоящее время любимого мужчины, живет одна. Однако она совершенно не страдает.

В интервью артистка рассказала, как с ней пытался наладить отношения бывший возлюбленный, вернувшийся из Америки после продолжительного отсутствия в России. Однако Жанна Эппле пресекла эти попытки. Актриса уверена, что невозможно войти в одну и ту же реку дважды.

"Если любовь ушла, то уже навсегда - возврата нет", - считает артистка.

Жанна Эппле имеет четкое представление о том, каким должен быть ее потенциальный возлюбленный. Его финансовая состоятельность для актрисы вовсе не на первом месте. Она рассказала "Миру новостей":

"Для меня главное в отношениях - забота. Я хочу, чтобы мужчина заботился обо мне. Почему-то такого пока нет. А сама поднимать упавших мужчин я уже не в состоянии. Я одна подняла сыновей, теперь поднимаю внука. Есть чем заняться".