ПВО сбила за три часа 30 дронов ВСУ над российскими регионами

Три десятка украинских беспилотных летательных аппаратов перехватили силы противовоздушной обороны над регионами России за три часа. Дроны ВСУ были сбиты в период с 15:00 до 18:00 по московскому времени, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, 11 беспилотников уничтожено над территорией Орловской области. По пять украинских дронов сбито над Брянской и Курской областями. Два БпЛА перехвачено над Тульской областью, по одному - над территориями Владимирской, Калужской и Рязанской областей. Над столичным регионом сбито четыре дрона ВСУ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 17:00 до 19:00 по московскому времени сбито 14 вражеских беспилотников, направлявшихся на столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.