УФНС по Москве сохраняет высокие показатели налоговых поступлений

Столичное УФНС России стабильно обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на главу управления Марину Третьякову.

"Устойчивый экономический рост Москвы достигнут в результате комплекса федеральных и городских мер поддержки экономики, реализации масштабных инфраструктурных проектов, сохранения основных приоритетов экономической политики города Москвы", – отметила Третьякова, выступая на заседании Московской городской думы.

По ее словам, в условиях продолжающейся цифровой трансформации процессов налогового администрирования в сочетании с тесным стратегическим межведомственным взаимодействием управление ФНС России по городу стабильно обеспечивает позитивную динамику налоговых поступлений, доля которых за прошедший год превысила пятую часть в общероссийском объеме.

"Так, в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизовано 6,6 трлн руб., или 125% к предыдущему году. Московским управлением обеспечена почти четверть доходов общероссийских поступлений во внебюджетные фонды, или более 3 трлн руб.", – сказала руководитель управления.

Третьякова уточнила, что формирование городского бюджета в прошлом году происходило на фоне реализации в столице масштабных проектов в развитии инфраструктуры и внедрения умных ИТ во всех отраслях городского хозяйства.