Наташу Королеву сняли в обнимку с другим мужчиной

На днях популярная ведущая Лера Кудрявцева отмечала день рождения. Свой праздник именинница устроила в одном из столичных заведений. На вечеринку телеведущая пригласила множество друзей, среди которых оказалось немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Так, на мероприятии веселились "золотой голос России" Николай Басков, Лариса Долина, Катя Гордон, Александр Ревва, Олег Газманов, Игорь Крутой, Алексей Глызин, Яна Чурикова, Андрей Разыграев и многие другие.

Среди гостей оказалась и Наташа Королева. Она порадовала именинницу, исполнив на сцене несколько хитов, а также танцевала среди гостей, причем в обнимку не с супругом, стриптизером, актером Сергеем Глушко, получившим известность под звучным псевдонимом Тарзан, а с совершенно другим мужчиной. Видео обнародовала Лера Кудрявцева в своем официальном телеграм-канале. Интересно, что в ролике Сергея Глушко замечено не было, словно он и не присутствовал на празднике.

Телеведущая подчеркнула, что позвала на свой день рождения только друзей и близких. Со злыми и завистливыми людьми она не хочет и не будет общаться. А вот время, проведенное с близкими людьми, наполняет Леру Кудрявцеву счастьем.

"Я была счастлива в этот день, потому что рядом были не артисты, а мои любимые друзья! И семья", - написала ведущая.