Захарова объяснила Трампу цель визита Зеленского в ЮАР

Марии Захаровой пришлось объяснять Дональду Трампу, зачем поехал в ЮАР Владимир Зеленский. Президент США выразил недоумение после попытки связаться с украинским лидером по телефону.

Ранее Трамп рассказал, что позвонил Зеленскому, но ему ответили, что глава киевского режима находится в Южной Африке. Американский президент задался вопросом, что же украинский лидер делает в ЮАР. Трамп со смехом рассказал об этой ситуации во время встречи с президентом африканской страны Сирилом Рамафосой.

Рамафоса пояснил, что Зеленский в ЮАР занимается поисками путей для урегулирования конфликта. Южноафриканский лидер отметил, что полностью поддерживает действия президента США, так как хочет, чтобы этот конфликт закончился. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию в Telegram, с иронией заметила, что Зеленский, судя по всему, приехал в Африку на гастроли.