Анастасия Волочкова объяснила, почему продала квартиру в Санкт-Петербурге

Сегодня, 21 мая, стало известно, что Анастасия Волочкова продала 200-метровую квартиру в центре Санкт-Петербурга, которую около 20 лет назад ей подарил бизнесмен Сулейман Керимов. Балерина просила за шестикомнатное жилье в дворцовом стиле 200 миллионов рублей. Цена оправдывалась площадью и расположением квартиры, — из окон открывается вид на площадь Искусств, а в нескольких метрах Михайловский дворец и Русский музей.

И вот теперь Анастасия Волочкова в беседе с журналистами объяснила, почему продала элитную недвижимость в Северной столице. Оказалось, содержание квартиры стало для балерины неподъемной тратой денег, передает "КП".

"Эта квартира была пассивным активом. Потому что каждый месяц - безумное количество коммуналки. Ее нужно было содержать. Понимаете, следить за ней, чтобы там все проветривалось. Там очень дорогое убранство в этой квартире. И потолки расписаны, и все", - объяснила Анастасия Волочкова.

Сообщается, что экс-прима Большого театра выручила за квартиру порядка 165 миллионов рублей. Сделку о продаже Волочкова заключила в апреле, незадолго до свадьбы единственной дочери Ариадны.