Трамп назвал придурком журналиста NBC

Вопрос о подаренном Соединенным Штатам катарском самолете вывел из себя Дональда Трампа. Американский президент назвал чрезмерно любопытного журналиста телеканала NBC придурком. Инцидент произошел во время встречи Трампа с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент США объяснил представителю СМИ, что происходящее не имеет никакого отношения к катарскому самолету и посоветовал журналисту убираться с пресс-конференции. Трамп назвал NBC и CBS ужасными телеканалами, распространяющими фейковые новости.

Дональд Трамп напомнил, что самолет был подарен и поступил на баланс военно-воздушных сил страны. Президент США назвал журналиста недостаточно умным и ужасным репортером.