Катя Лель выдала новые данные о пропавшем бывшем муже

Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции. Игорь Кузнецов не выходит на связь с 13 апреля. Сообщалось, что бизнесмен уехал за границу по работе, но внезапно перестал отвечать на звонки, его телефон до сих пор вне зоны доступа сети.

Катя Лель в новом интервью рассказала о том, как сейчас обстоят дела с поисками ее бывшего мужа. Певица сообщила свежие данные: родственники вынуждены покинуть Францию - Игоря Кузнецова они так и не нашли.

"Пока ничего не известно, уже прошло достаточно много времени, сегодня уже его мама и его семья улетают из Франции. Они прилетали для того, чтобы хотя бы что-то иметь какие-то данные, ничего, вот просто тишина, и это ужасно, это просто ужасно. Что могло случиться? Я уже не понимаю вообще, что может случиться в этой Вселенной, просто непредсказуемо, просто все очень сильно надеемся на то, чтобы все-таки это благополучно закончится", - выразила надежду в беседе с "КП" Катя Лель.

Напомним, популярная певица вышла замуж за Игоря Кузнецова в 2008 году. У них есть общая дочь Эмилия. Со стороны казалось, что у Кати Лель идеальный брак. Тем удивительнее общественности было узнать два гожа назад о разводе. Впоследствии артистка рассказывала, что приняла такое решение, потому что устала терпеть любовь к спиртному и измены супруга.