Америка примеряет роль голубя мира. А европейцы, давно забывшие, что такое война на их земле, все больше уходят в виртуальные сражения. И, кажется, просто не хотят представлять, что будет на самом деле, если война с Россией станет реальностью.

Европейская пресса поражается беспримерной глупости общеевропейского законодательного органа: "Даже Европейский парламент проголосовал за то, чтобы разрешить использование ракет средней дальности для нанесения прямых ударов по российской территории. На практике Европарламент дошел до того, что призвал к началу Третьей мировой войны и проголосовал за это в парламентской резолюции".

Голубь мира Дональд Трамп обещает Америке не имеющую аналогов систему противоракетной обороны "Золотой купол" - 175 миллиардов на защиту от ракетной угрозы. Только кто грозит Америке ударом с воздуха? Пресса в Штатах скептически отзывается об американском оружии. Пишут, что Россия и Китай могут распознавать в воздухе американские истребители F-35, которые якобы почти невидимы.

А Китай, пока в виртуальном формате, представил свою "летающую крепость". Летающий корабль, который способен выпускать с высоты 15 тысяч метров сотню беспилотников. Критики назвали этот проект фантазией китайцев: якобы такую большую цель легко сбить одной ракетой.

Но у тех же европейцев стратегическое мышление уже давно перешло в формат фантазий и компьютерных игр. На их территории войны нет. А пугать население "российским вторжением" - это такая политика виртуального противостояния, в которой легко победить, как в компьютерной игре.

Газета "Мысль Польска" осторожно объясняет читателям, что в Европе завелся новый Наполеон, готовый победить Россию. А между тем над Европой нависла другая угроза. Растет незаконный ввоз оружия из зоны конфликта в Польшу и другие страны ЕС, которое может попасть к дремлющим экстремистским и преступным группировкам. И скоро Европа под руководством нового Наполеона будет уверенно маршировать прямиком в пропасть.

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