Ярославский "Локомотив" впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Владимир Путин позвонил главному тренеру Игорю Никитину и поздравил команду с такой впечатляющей победой.

В пяти матчах финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги ярославцы обыграли челябинский "Трактор" с общим счетом 4:1. Заключительная игра проходила на домашней арене "Локомотива". И как только прозвучала финальная сирена, ликованию болельщиков не было предела.

Улицы города заполнили тысячи жителей с флагами команды. На Советской плошади, несмотря на позднее время, фанаты дождались окончания победного матча, чтобы еще раз признаться в любви к "Локо", который стал обладателем главного трофея КХЛ.