В Улетовском районе Забайкалья действуют четыре природных пожара

В Улетовском районе Забайкалья, где накануне пламя вплотную подошло к селу Татаурово, сейчас действуют четыре природных пожара на площади 21 тысяча гектаров.

Как сообщают местные власти, прямой угрозы населенным пунктам нет, но потенциальная опасность сохраняется. Специалисты прокладывают минерализованные полосы, на тушение направлены дополнительные силы.

Движение по трасе Чита-Иркутск, ограниченное в среду, восстановлено. А в Читинском районе работают следователи. Они выясняют причины возгорания в детском лагере "Огонек". Накануне там верховой пожар уничтожил 7 из 10 строений. Персонал оперативно эвакуировали, детей в учреждении не было. Огонь распространялся молниеносно из-за сильного ветра. Тушение осложнялось тем, что лагерь находится в труднодоступном лесном массиве.