Трамп заявил о геноциде белых в ЮАР

Овальный кабинет Белого Дома, похоже, становится местом для скандальных сцен. Не столь давняя перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вошла в историю. А в среду президент США весьма резко указал своему гостю - главе ЮАР Сирилу Рамафосе - на необходимость решить вопрос с защитой белых фермеров в Южной Африке.

Трамп показал видеозапись, на которой чернокожие политики из радикальной оппозиции призывают к захвату земель белых фермеров. А затем продемонстрировал печатные материалы, где сообщают о фактах убийств. Глава Белого дома даже употребил слово "геноцид".

Сирил Рамафоса уточнил, что в Южно-Африканской Республике действительно высокая преступность. При этом, в отличие от Зеленского, президент ЮАР был предельно вежлив и корректен. В ходе переговоров стороны обсудили предоставленное Преторией рамочное соглашение о сотрудничестве.