Растет число добровольцев, решивших заключить контракт с Минобороны

Евгений подписывает свой первый контракт с Министерством обороны. Ему 34 года. На "гражданке" он был фельдшером на скорой помощи, умеет работать в экстренных ситуациях. И в зоне СВО люди с такими знаниями и навыками - на вес золота. Поэтому Евгений мечтает попасть в медицинский батальон. Мужчина признается, что подписал контракт, потому что не мог больше оставаться в стороне.

В пункт отбора на улице Яблочкова в Москве ежедневно приезжают сотни добровольцев из разных уголков России. И у каждого на первом месте, конечно, желание помочь своей стране победить.

Пункт отбора на военную службу работает, как и МФЦ, по принципу одного окна. Организована электронная очередь, на оформление документов и медицинскую комиссию уходит не более двух часов. Врачи оценивают не только физическое состояние кандидатов, но и психическую устойчивость. Здесь подбирают и будущую военную специальность. Она напрямую зависит от образования, способностей и профессиональных навыков добровольца.

"Гражданские специальности, безусловно, учитываются. О них необходимо сообщать командирам военного подразделения. И под них индивидуально будут подбираться военные должности", - отметил Юрий Самсонов, офицер пункта отбора на военную службу по контракту города Москвы.

И хотя пользу может, конечно, принести любой, но все же есть те специалисты, которые особенно востребованы в армии. Очень ценятся добровольцы с навыками управления БПЛА.

"Это, наверное, сейчас самое популярное направление. У нас проходят частные и государственные курсы по управлению, сборке и разборке БПЛА. И люди изъявляют свое желание служить именно в этих подразделениях", - продолжает Самсонов.

Перед отправкой в зону СВО добровольцы проходят обучение на полигонах. Там они в течение нескольких месяцев под руководством опытных инструкторов оттачивают те навыки, которые им могут пригодиться на передовой.

Для всех добровольцев предусмотрены надежные социальные гарантии. Помимо регулярной зарплаты, военнослужащие при заключении контракта получают единовременные - выплаты президентскую в размере 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам положена дополнительная выплата в 1 миллион 900 тысяч рублей.