Гороскоп на сегодня, 23 мая, для всех знаков зодиака

Овны

Вам сегодня будет легко общаться, подбирать слова, договариваться. Все, что связано с переговорами, бумагами, звонками, будет даваться легко.

Тельцы

День хорош для финансовых дел: пора продумать долгосрочные вложения, наметить бюджет или открыть счет в новом банке. Ваши усилия дадут результат.

Близнецы

Солнце в вашем знаке подружилось с Плутоном, и это дает вам внутреннюю силу. Подходящий момент, чтобы сделать шаг в сторону своего будущего "я".

Раки

Тихий, но важный день: вы можете услышать или прочитать информацию, которая будет подсказкой. Это время для внутренней настройки и анализа.

Львы

Друзья сегодня могут подсказать вам интересную идею или дать совет. Удачный день для стратегических контактов - не бойтесь говорить о своих целях.

Девы

Отличный момент для начала нового проекта или анализа старого. Возможно, вы увидите, как оптимизировать и облегчить то, что делаете по привычке.

Весы

Вы поймете, что вам нужно делать. И это может быть нечто новое и удивительное. Не спешите, но и не тормозите. Ищите то, что вас цепляет и заводит.

Скорпионы

Хороший день для обсуждения долгов, договоренностей, страховок, вложений. Все, что связано с глубиной и ответственностью, сегодня пройдет на ура.

Стрельцы

Звезды дают шанс укрепить отношения, особенно, если вы считаете их важными для себя. Возможен разговор, который все расставит по местам.

Козероги

Сейчас вы можете найти решение, которое улучшит вашу эффективность и освободит время. А значит - станет чуть больше времени на отдых, хобби.

Водолеи

Сегодня и завтра для вас - дни силы! Солнце в Близнецах поддерживает Плутон в Водолее. Вы почувствуете: у вас есть не только идеи, но и влияние.

Рыбы

В доме, семье, личной зоне что-то незаметно сместится - и станет легче дышать. День хорош для разговоров с близкими, наведения порядка и уюта.