Киевский режим в ночь на четверг, 22 мая, предпринял 105 попыток ударить по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Однако эти попытки были сорваны, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили украинские БПЛА, летевшие на десять регионов России.

При этом 35 беспилотников сбили над территорией Московского региона, 14 — над Орловской областью, 12 — над Курской областью, 11 — над Белгородской областью, десять — над Тульской областью, девять — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью, по три — над Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.

Ранее в Кремле предупреждали, что массовые атаки дронов, которые устраивает киевский режим, могут подпортить наметившуюся тенденцию к мирному урегулированию.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что атаки БПЛА демонстрируют важное различие ВС России и украинских националистов: наши бойцы наносят удары только по военным целям, в отличие от Вооруженных сил Украины.