Трампа возмутил расстрел двух израильских дипломатов в США

Двое сотрудников израильского посольства погибли в результате стрельбы у Столичного еврейского музея в Вашингтоне. Об этом рассказала в четверг, 22 мая, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

По информации CBS, некий мужчина открыл огонь возле музея вечером среды, 21 мая — в ночь на четверг по московскому времени. Источники рассказали, что израильского дипломата и его спутницу застрелили, когда они покидали Столичный еврейский музей по завершении мероприятия. Еще несколько сотрудников дипломатической миссии Израиля ранены.

На случившееся отреагировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В соцсетях он назвал "ужасные убийства в округе Колумбия" проявлением антисемитизма, подчеркнув, что "ненависти и радикализму нет места в США".

Шеф вашингтонской полиции Вашингтона Памела Смит заявила, что правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе — это 30-летний мужчина. Когда полицейские надевали на него наручники, он кричал: "Свободная Палестина!".

Случившееся, судя по лозунгу задержанного, имеет политическую подоплеку. В конфликте в секторе Газа американские власти поддерживают Израиль — своего ключевого союзника на Ближнем Востоке. Когда в марте израильская армия начала наземную операцию, митингующие собрались у одного из зданий корпорации Трампа в США — они обвиняли Белый дом в поддержке геноцида в Газе.