Дрон врезался в крышу многоквартирного дома в Туле

Украинский беспилотник врезался в крышу жилого дома в Пролетарском округе Тулы.

Повреждения получили еще несколько жилых и нежилых зданий по ряду адресов в облцентре. Обломки одно из БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Оружейник".

"Предположительно одна из частей может содержать взрывчатые вещества. На месте работают оперативные службы", - написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.

В результате ночной атаки пострадали два человека. У них легкие ранения. Жертв нет.

Тульская область отражает массированную атаку беспилотников врага – в настоящий момент идет уже десятая волна.

Всего за минувшую ночь (с 00:00 до 5:30 мск) силы ПВО России уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников. Над Тульской областью сбиты 10 БПЛА.