Советский солдат вернулся в Россию спустя 40 лет жизни в Афганистане

Советский военный Сергей Красноперов, попавший в плен в Афганистане, вернулся в Россию через 40 лет.

В 1985 году Красноперов самовольно покинул военную часть в Афганистане после конфликта с сослуживцами, а затем попал в плен. За годы, проведенные в Афганистане, он принял ислам, сменил имя на Нурмомад, женился на местной жительнице и завел шестерых детей.

"Я строил дороги, работал на электростанции - пытался быть полезным там, где оказался", - рассказал он.

Сейчас Красноперову 60 лет. Он прилетел в Россию, чтобы встретиться с родными, которые ждут его в Забайкалье. По приезде он очень удивился современным модным трендам на родине.

"Девушки сейчас губы наращивают. Что это?.. Делаешь как две ливерные колбасы. Это мода?" - возмутился он в беседе с RT.