Появилась информация, что следующие переговоры между Россией и Украиной состоятся в середине июня и пройдут в Ватикане. Об этом сообщает, в частности, газета The Wall Street Journal. Интересно, что якобы на этих переговорах будет присутствовать и третья делегация - от США. По данным издания, известен уже ее состав. Американскую делегацию будут представлять госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Ранее сообщалось, что московская переговорная группа готовит список требований для прекращения огня на Украине. Об этом говорил глава Госдепартамента США Марко Рубио. В Кремле обращают внимание на важные нюансы, которые нужно учитывать уже сейчас.

Меж тем выработка параметров долгосрочного мира на Украине решила бы проблему ликвидации первопричин украинского кризиса. За такой подход высказались президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он напомнил: первопричинами конфликта стали расширение НАТО на Восток и курс Киева на истребление всего русского.

Дональд Трамп ранее заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Американский лидер уточнил, что прогресс достигнут в результате его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным