Командование Сухопутными войсками ВС России принял генерал Мордвичёв

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил штандарт новому главнокомандующему Сухопутными войсками — им стал генерал-полковник Андрей Мордвичёв.

Как сообщает оборонное ведомство в своем Telegram-канале, министр подчеркнул опыт Мордвичёва, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции.

Белоусов выразил убежденность в том, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут новому главкому Сухопутными войсками достойно продолжить службу в новой должности.

При этом глава Минобороны выразил благодарность прежнему главкому Сухопутными войсками — генералу армии Олегу Салюкову, отметив его доблестную службу и верность присяге.

Президентский указ о назначении генерала Салюкова на должность заместителя секретаря Совета безопасности России был обнародован еще 15 мая. Однако до сих пор официально не сообщалось, что станет новым главкомом Сухопутными войсками.

Источники называли Мордвичёва, напоминая, что он, командуя 8-й армией, руководил штурмом Мариуполя и "Азовстали" в ходе СВО. За руководство успешной операцией по взятию Авдеевки Мордвичёв был удостоен звания Героя России.