Муцениеце высказалась после суда в Прилучным: "Как вы все надоели..."

Агата Муцениеце отреагировала на ажиотаж, который в настоящее время разгорается в отечественном шоу-бизнесе. Многие знаменитости буквально сошли с ума после появления игрушек-брелоков в видео монстров: они вешают их на сумки и другие предметы гардероба, разыгрывают среди поклонников, дарят детям.

"Как вы все надоели..." - написала Агата Муцениеце на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Далее она сравнила людей со стадом баранов. "Вот мама моя говорила: "Все пойдут вешаться, и ты пойдешь?" - завершила свою речь актриса.

Однако в следующем "Сторис" Агата Муцениеце опубликовала собственную фотографию, на которой демонстрирует ту самую игрушку, которую повесила на сумку. Актриса написала, что она пошутила. "Да я с вами", - со смайликами сообщила артистка.

Отметим, что накануне, 21 мая, состоялось очередное судебное заседание по делу об определении места жительства сына Агаты Муцениеце и Павла Прилучного Тимофея. На сей раз были представлены доказательства, что Тимофей самостоятельно принял решение жить с отцом. После суда, который, к слову, длился порядка шести часов, адвокат Прилучного Оксана Даниелова сообщила, что Агата Муцениеце смирилась с тем, что сын выбрал жить с отцом.