В КНДР на глазах Ким Чен Ына произошла авария

В КНДР произошла авария при спуске нового эсминца в присутствии лидера страны Ким Чен Ына.

Инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ответственные лица не смогли обеспечить синхронность движений, из-за чего днище корабля получило повреждения, а нос не сошел со стапеля.

Все это произошло на глазах Ким Чен Ына. Он пришел в ярость от произошедшего. Ким назвал аварию преступной, которая произошла из-за небрежности и безответственности. Виновные будут обязательно наказаны.

В министерстве объединения Республики Корея отметили, что вряд ли корабль получил серьезные повреждения. До июньского пленума партии его должны восстановить. Сейчас корабль находится в воде.

СМИ КНДР открыто рассказали об ошибке для того, чтобы укрепить дисциплину внутри страны, отметило ведомство.

"Можно предположить, что публикация была направлена на укрепление дисциплины внутри системы через жесткие меры наказания за халатность", - говорится в сообщение.