На эмблему Кремля вернулись православные кресты

Пресс-служба Кремля вернула православные кресты на герб, размещенный на официальном сайте администрации президента России.

Православные кресты, в соответствии с исторической действительностью, венчают все три короны на двуглавом орле, а также украшают державу в его левой лапе.

Прежде вместо православных крестов на гербе были нарисованы ромбики, указывает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государственные символы России — флаг, герб и гимн — знаменуют суверенитет и независимость нашего государства, а также утверждают преемственность многих поколений многонационального российского народа.

Что касается сохранения религиозных элементов на государственных символах, с чем согласны не все, в статье 67 Конституции Российской Федерации подчеркивается, что наша страна объединена "тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".