Объявленный в розыск блогер Гасанов сумел спасти от ареста квартиру в Москве

Известный блогер Гусейн Гасанов избавился от элитной недвижимости в Москве сразу после возбуждения против него уголовного дела. Таким образом он хотел избежать ареста и конфискации недвижимости.

В Москве в собственности у блогера были трехкомнатные апартаменты площадью 124 квадратных метра в ЖК Neva Towers. Жилье с дизайнерским ремонтом и панорамным видом располагалось на 44 этаже.

Еще в феврале Гусейн Гасанов уехал из России. После этого он начал сдавать апартаменты за 750 тысяч рублей в месяц и одновременно выставил их на продажу. За элитную недвижку он хотел выручить 100 миллионов рублей. Однако покупатель не нашелся.

Уже в середине мая, как выяснил Mash, у апартаментов сменился собственник. Блогер переписал недвижимость на кого-то из знакомых, чтобы вывести их из-под ареста.

Напомним, в отношении Гусейна Гасанова подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По данным СК, блогер скрыл от налогообложения 170 миллионов рублей. В России он заочно арестован. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.