Известный певец встал на защиту сына Кадышевой: "Нормальный классный мужик"

Зимой появилась информация, что единственный сын Надежды Кадышевой Григорий Костюк дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила наследника артистки родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком. Кроме того, сообщила женщина, финансовое положение семьи ее экс-супруга оставляет желать лучшего, несмотря на бешеную популярность коллектива.

А недавно объявились еще два человека, которые пожаловались, что якобы стали жертвами обмана Григория Костюка. Предпринимательница Дарья Де Батс и бывший водитель сына Надежды Кадышевой сообщили, что лишились нескольких миллионов рублей, поверив Григорию.

На сей раз в новом выпуске шоу Андрея Малахова тот же бывший водитель и вовсе рассказал, будто единственный наследник артистки проходил лечение в психиатрической больнице после того, как перебрал с запрещенными веществами.

Однако на защиту Григория неожиданно встал популярный певец Влад Топалов. Оказалось, что артисты вместе росли. Влад дал понять, что хорошего мнения о Григории и ни о каких запрещенных веществах, в употреблении которых его обвинили, не знает.

"Мы вместе в футбол играли, вместе пивко попивали, когда постарше стали. Нормальный классный мужик. Я не знаю про запрещенку, а если бы и знал, то все равно никогда не сказал бы", - заявил исполнитель.